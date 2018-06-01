Виноват Кличко: в России сделали заявление о бое Усик – Гассиев

Легендарный украинский боксер Виталий Кличко выступил категорически против проведения финала Всемирной суперсерии бокса (WBSS) с участием Александра Усика в России. Наш соотечественник поспорит за трофей Мохаммеда Али с россиянином Муратом Гассиевым, что делает невозможным, по мнению мэра Киева, организации боя в РФ.

"Главной причиной несговорчивости украинца я бы назвал общий негативный политический фон. По моим сведениям, организации боя в Москве принципиально противится промоутер Александра Виталий Кличко. Не забывайте о том, что он не только промоутер, но и политик национального масштаба, едва ли не с президентскими амбициями. И прибудь Усик на бой в Москву, украинская общественность тут же поднимет шум о сотрудничестве мера Киева "с агрессором и оккупантами", – написал в своей колонке на сайте SportBox российский журналист Александр Павлов.

Как сообщал OBOZREVATEL, тренер Мурата Гассиева Абель Санчес назвал дату боя с Александром Усиком.