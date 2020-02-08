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9 февраля • обновлено в 03:05
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Ветеран бокса брутально вырубил соперника и выиграл чемпионский пояс

5.1т
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Бывший чемпион мира 34-летний Луис Консепсьон (39-8, 28 КО) стал обладателем "временного" пояса WBA в наилегчайшем весе, нокаутировав Робера Барреру (23-3, 13 КО) на родине в Панаме.

Ветеран проиграл первый раунд, но сумел перехватить инициативу и отправить своего соперника в нокдаун во втором. Бой проходил в равной борьбе, пока в предпоследнем раунде Консепсьон не нанес Баррере сокрушительный удар с правой. Колумбиец завалился на канвас, но сумел ненадолго встать. Панамский боксер зажал его возле канатов и продолжил избиение, что заставило судью остановить бой и зафиксировать победу ветерана техническим нокаутом.

Луис Консепсьон

Луис Консепсьон

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Отметим, что дебютный бой в карьере Консепсьон провел в марте 2006 года, а первый временный титул завоевал в сентябре 2009-го.

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WBA
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