Ветеран бокса брутально вырубил соперника и выиграл чемпионский пояс

Бывший чемпион мира 34-летний Луис Консепсьон (39-8, 28 КО) стал обладателем "временного" пояса WBA в наилегчайшем весе, нокаутировав Робера Барреру (23-3, 13 КО) на родине в Панаме.

Ветеран проиграл первый раунд, но сумел перехватить инициативу и отправить своего соперника в нокдаун во втором. Бой проходил в равной борьбе, пока в предпоследнем раунде Консепсьон не нанес Баррере сокрушительный удар с правой. Колумбиец завалился на канвас, но сумел ненадолго встать. Панамский боксер зажал его возле канатов и продолжил избиение, что заставило судью остановить бой и зафиксировать победу ветерана техническим нокаутом.

34 year old Luis Concepcion (39-8, 28 KO's) with the TKO-11 of Rober Barrera (23-3) to claim the interim WBA flyweight title in Panama City, Panama



