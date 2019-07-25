Вероятный соперник Усика попался на допинге

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт, которого называют возможным соперником Усика, провалил тест на допинг в преддверии выигранного им боя с Оскаром Ривасом.

Как сообщает BoxingScene, пробы были взяты 17 июля — за 3 дня до поединка с Ривасом. О результатах были предупреждены и боец, и его промоутер Эдди Хирн. Команда Уайта подала апелляцию, что дало британцу возможность все-таки провести поединок.

Диллиан Уайт boxingscene.com

Эдди Хирн категорически отрицает обвинения: "В ответ на новость могу только подтвердить, что оба боксера прошли обширную программу тестов от VADA (Всемирное антидопинговое агентство. — Ред.) и UKAD (Антидопинговое агентство Великобритании). Обе организации и Британский боксерский совет дали добро на проведение боя".

Уайт ранее уже попадался на допинге. В 2012 году в его организме были выявлены следы метилгексанамина. Получил отстранение на 2 года.

Напомним, что Уайт одержал победу над Ривасом единогласным решением судей. На кону поединка был "временный" титул по версии WBC.

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