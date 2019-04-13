"Величайший в истории!" Михайлюк восхитился Ломаченко

Украинский баскетболист "Детройта" Святослав Михайлюк восхитился победой чемпиона WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко над Энтони Кроллой.

Ломаченко - Кролла

Михайлюк сделал репост твита о победе Ломаченко, добавив изображение козла (на английском козел – goat). Аббревиатура G.O.A.T. означает Greatest Of All Time – величайший на все времена.

Напомним, что чемпион мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) успешно защитил свои пояса в бою против Энтони Кроллы (34-7-3, 13 КО).

Поединок в Staples Center в Лос-Анджелесе (США) завершился нокаутом от украинца в 4-м раунде.

Сразу после боя Василий неожиданно пришел в раздевалку к британскому боксеру.

Позже появилась шокирующая информация о том, что наш соотечественник получил перелом.

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