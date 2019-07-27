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Вдова известного российского боксера назвала виновного в смерти мужа

2.9т Читать материал на украинском

Вдова скончавшегося российского боксера Максима Дадашева назвала судью Кенни Шевалья причастным в гибели мужа.

Елизавета Апушкина заявила, что Дадашев бы никогда не сдался на ринге, и задачей рефери было защищать жизнь и здоровье спортсмена.

"Он обязан остановить бой, если считает, что здоровью спортсмена нанесен ущерб. Рефери ни разу даже не подошел к Максу, несмотря на количество пропущенных им ударов, не вызвал в угол врача для осмотра!" — написала женщина в Instagram.

Вдова боксера добавила, что судья продолжил бы бой, если бы не решение тренера.

"Халатность и непрофессионализм стоили жизни моему мужу! Я буду судиться с Атлетической комиссией штата Мэриленд и выдвигать иск против рефери в ринге!" — подытожила она.

Хочу ответить всем, кто пишет в комментариях, "надо было сдаться, остался бы жив"... да, если бы это было возможно, я с радостью отдала бы свою жизнь взамен его!!! Отдала бы все на свете, только бы он жил!!! Чтобы именно он растил своего сына!!! Чтобы улыбался, шутил, чтобы вырастил его таким же светлым и чистым человеком, каким был сам, вырастил его воином, не преклоняющим колено, научил не сдаваться, идти вперёд! Но те, кто пишет подобные комментарии, наверное, очень далеки от спорта ! Я имею ввиду не занятия в спортзале , поверьте, они не имеют ничего общего с большим спортом - спортом высших достижений! Там нет места слабости, трусости, там не существует понятия боли и усталости, там нет слов "не могу, не справлюсь" ... Они воины, они гладиаторы , они сверхлюди, если хотите! Они никогда не сдаются, они привыкли к боли, их воля , их дух намного сильнее человеческих возможностей! Они- избранные! Именно поэтому, их сотни из миллиардов живущих...Макс никогда не сдался бы, это его мечта, его жизнь... Именно поэтому, в ринге есть рефери! Именно он должен защищать жизнь и здоровье спортсмена, он обязан остановить бой, если считает, что здоровью спортсмена нанесён ущерб, потому что, сам спортсмен будет идти до конца!!! Рефери ни разу даже не подошёл к Максу, не смотря на колличество пропущенных им ударов, не вызвал в "угол" врача для осмотра! Если бы тренер не остановил бой, рефери бы вызвал его и на 12 раунд! Его халатность и непрофессионализм стоили жизни моему мужу! Я буду судиться с атлетической комиссией штата Maryland и выдвигать иск против рефери в ринге!

Публикация от Maxim MADMAX Dadashev (@dadashev__m)

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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Бог в помощь. Парень был настоящий воин.
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