Вдова известного российского боксера назвала виновного в смерти мужа

Вдова скончавшегося российского боксера Максима Дадашева назвала судью Кенни Шевалья причастным в гибели мужа.

Елизавета Апушкина заявила, что Дадашев бы никогда не сдался на ринге, и задачей рефери было защищать жизнь и здоровье спортсмена.

"Он обязан остановить бой, если считает, что здоровью спортсмена нанесен ущерб. Рефери ни разу даже не подошел к Максу, несмотря на количество пропущенных им ударов, не вызвал в угол врача для осмотра!" — написала женщина в Instagram.

Вдова боксера добавила, что судья продолжил бы бой, если бы не решение тренера.

"Халатность и непрофессионализм стоили жизни моему мужу! Я буду судиться с Атлетической комиссией штата Мэриленд и выдвигать иск против рефери в ринге!" — подытожила она.

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