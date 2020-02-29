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29 февраля • обновлено в 18:00
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"Гопота": Усик устроил понты перед украинцами и был высмеян в сети

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Непобедимый украинский боксер Александр Усик своим эстетическим советом вызвал насмешки у поклонников.

"Слушайте классическую музыку, только тогда вы становитесь классиками", - заявил Усик, включив у себя в машине отрывок из Концерта Бетховена для фортепиано с оркестром №1 до мажор в исполнении Говарда Шелли.

Такое пожелание вызвало бурю насмешек в интернете.

"Камеру выключишь и MiyaGi [российский хип-хоп-дуэт из Владикавказа - прим. ред.] включишь по-любому или Полякову", "Понты дороже денег", "Он под наркотиками?", " А сам любит русский блатняк", "По ходу выпендреж" - раскритиковали видео украинцы в интернете.

"Гопота": Усик устроил понты и был высмеян украинцами
"Гопота": Усик устроил понты и был высмеян украинцами
"Гопота": Усик устроил понты и был высмеян украинцами
Новости
"Мне пофиг": Усик устроил переписку с Поляковой - фотофакт

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Усик заявил, что предпочитает музыку, в которой есть тексты с глубоким смыслом.

"Какая песня меня больше всего заводит? Оля Полякова - эта королева ночи в тренировочном лагере играет. Чаще всего ставили "Нигатива", "25/17", "Ноганно". "Касту" слушали, "Дороша", – сказал Усик .

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Александр Усик
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