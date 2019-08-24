Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

"Ваш флаг - ЛГБТ": Усик унизил россиян за слова про Украину

6.3т Читать материал на украинском

Экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) устроил настоящую панику у своих российских подписчиков в Instagram, резко ответив им за слова про Украину.

В своем аккаунте Александр поздравил всех с Днем Государственного флага.

На вопрос-намек одного из российских болельщиков, с каким именно флагом Усик поздравляет, Александр не сдержался.

"В вашем случае - с флагом ЛГБТ", - унизительно написал боксер, добавив радужный флаг - интернациональный символ сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров.

"Ваш флаг - ЛГБТ": Усик унизил россиян за слова про Украину

После этого поклонники Усика из РФ стали писать ему оскорбительные комментарии.

"Перечеркнул этим "высказыванием" много положительного в адрес тебя, огромное количество людей молились за тебя как за человека, говорил что не делишь наши народы", "Флаг ЛГБТ ставить вместо флага России, это минимум некрасиво. Причем у нас гей парады запрещены", "Насчет ЛГБТ ты зря. Я считал тебя адекватным", - возмущались юзеры.

На момент публикации новости комментарий Усика с флагом ЛГБТ был уже удален.

"Ваш флаг - ЛГБТ": Усик унизил россиян за слова про Украину
"Ваш флаг - ЛГБТ": Усик унизил россиян за слова про Украину
"Ваш флаг - ЛГБТ": Усик унизил россиян за слова про Украину
Новости
"Не хочу сказать плохого, но..." У Усика загнобили российского боксера

Отметим, что в данный момент Усик находится в США где готовится к дебютному бою в супертяжах против Карлоса Такама. Изначально поединок должен был состояться 25 мая, но был отменен из-за травмы украинца.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Александр Усик предложил бой знаменитому российскому супертяжу.

Позже у россиянина подтвердили договоренность на бой, в то время как Александр Красюк опроверг подписание контракта на поединок.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Персона
Александр Усик
Тег
ЛГБТ
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
1
14
Смешно
3
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Усик хоть и супер боксер но моск у него немного отбит. Предлагаю Украинцам выбрать его следующим мэром Куива, чтоб не заморачиваться.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Pavlov Dmiyty, Скунс, вот ты сейчас навонял,а зачем ? Че сказать то хотел ?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Pavlov Dmiyty,о как ты запел,Усик уже оказуеться не ваш не руззкий,быстро переобуваетесь какцапы.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...