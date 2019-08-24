Экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) устроил настоящую панику у своих российских подписчиков в Instagram, резко ответив им за слова про Украину.

В своем аккаунте Александр поздравил всех с Днем Государственного флага.

На вопрос-намек одного из российских болельщиков, с каким именно флагом Усик поздравляет, Александр не сдержался.

"В вашем случае - с флагом ЛГБТ", - унизительно написал боксер, добавив радужный флаг - интернациональный символ сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров.

После этого поклонники Усика из РФ стали писать ему оскорбительные комментарии.

"Перечеркнул этим "высказыванием" много положительного в адрес тебя, огромное количество людей молились за тебя как за человека, говорил что не делишь наши народы", "Флаг ЛГБТ ставить вместо флага России, это минимум некрасиво. Причем у нас гей парады запрещены", "Насчет ЛГБТ ты зря. Я считал тебя адекватным", - возмущались юзеры.

На момент публикации новости комментарий Усика с флагом ЛГБТ был уже удален.

Отметим, что в данный момент Усик находится в США где готовится к дебютному бою в супертяжах против Карлоса Такама. Изначально поединок должен был состояться 25 мая, но был отменен из-за травмы украинца.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Александр Усик предложил бой знаменитому российскому супертяжу.

Позже у россиянина подтвердили договоренность на бой, в то время как Александр Красюк опроверг подписание контракта на поединок.

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