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3 мая • обновлено в 22:55
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"Вам обязательно вернется та гадость": Усик обратился к украинцам

22.1т
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Украинский супертяжеловес Александр Усик во время выступления на Dream BIG Forum обратился к украинцам, которые не верят в Бога.

"Я, как верующий человек, очень часто обращаюсь к Всевышнему, но есть люди, которые абсолютно ни во что не верят. Просто верьте в мир, потому что мир на самом деле очень добрый и красочный. Вам обязательно вернется та гадость, которую вы бросаете в мир, в человека, в еще кого-то. Это закон кармы", – сказал Усик в эфире Youtube-канала Артура Мхитаряна.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы поддержали ветерана АТО и ведущего программы "Veterano Блог" Леонида Остальцев за критику украинского боксера Александра Усика из-за его невнятной гражданской позиции.

В своей передаче Остальцев отметил, что Усик "обязан иметь четкую и обоснованную позицию по вопросам России, а не все интервью "мир, дружба, жвачка", а сверху ещё это присыпать православием и "дружбой во Христе".

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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Комментарии
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Усик,бросай бокс,иди в монахи...ватоправославие головного мозга.
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1
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Fest Glober
Fest Glober
Він тут дуже нагадує персонажа, що грає Семюел Л. Джексон у чорній комедії-трилері, драмі "Кримінальне чтиво".
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1
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Неужели он сам не понимает, насколько глупые слова он говорит? Это верх невежества и необразованности!
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2
1
Спорт Бокс

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