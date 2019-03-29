"Вам нужно понимать": легенда бокса указал на особенность украинца Гвоздика

Легендарный американский промоутер Боб Арум назвал украинца Александра Гвоздика самым умным боксером, с которым ему приходилось работать.

По мнению главы компании Top Rank, наш соотечественник благодаря своему интеллекту отлично сработался с тренером Тедди Атласом.

"Вам нужно понимать, что Александр Гвоздик – самый лучший боксер, в интеллектуальном плане, с которым я когда-либо работал. Он достаточно умный для того, чтобы выцепить драгоценные алмазы из риторики Атласа. Обычный боксер не способен отсеять все эмоции Тедди", – заявил Арум в интервью ESPN, сообщает "Сегодня".

Александр Гвоздик

Отметим, что 30 марта Гвоздик проведет защиту чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне был официально назван первый соперник украинского чемпиона Александра Усика в супертяжелом весе.

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