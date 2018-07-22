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Валуев ярко опозорился с прогнозом на бой Усик - Гассиев

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Экс-чемпион мира в тяжелом весе Николай Валуев полностью ошибся с прогнозом на финальный бой WBSS между Александром Усиком и Муратом Гассиевым. Россиянин перед самим поединком дал интервью, в котором предсказал досрочный нокаут украинца.

"Кто сегодня победит? Гассиев конечно, но будет тяжело, потому что соперник хороший" - заявил экс-депутат Госдумы.

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Напомним, что финал Всемирной боксерской суперсерии завершился победой Усика единогласным решением судей.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, российские исполнители умудрились исковеркать гимн Украины перед боем.

Кроме того, в андеркарте финала WBSS победу нокаутом добыл еще один украинский боксер.

Читайте все новости по теме "Усик - Гассиев" на Обозревателе.

Темы
Усик - ГассиевWBSS
Персоны
Николай ВалуевАлександр УсикМурат Гассиев
Место
Россия
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