Валуев ярко опозорился с прогнозом на бой Усик - Гассиев

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Николай Валуев полностью ошибся с прогнозом на финальный бой WBSS между Александром Усиком и Муратом Гассиевым. Россиянин перед самим поединком дал интервью, в котором предсказал досрочный нокаут украинца.

"Кто сегодня победит? Гассиев конечно, но будет тяжело, потому что соперник хороший" - заявил экс-депутат Госдумы.

Напомним, что финал Всемирной боксерской суперсерии завершился победой Усика единогласным решением судей.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, российские исполнители умудрились исковеркать гимн Украины перед боем.

Кроме того, в андеркарте финала WBSS победу нокаутом добыл еще один украинский боксер.