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Валуев рассказал, чем завершится бой Усик - Гассиев

2.4тЧитать новость на украинском

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Николай Валуев сделал прогноз на бой Мурата Гассиева и Александра Усика.

"Я бы не стал говорить о фаворите. Тут все будет зависеть от того, кто сумеет навязать свой стиль боя. Многое будет зависеть и от выносливости соперников. Скорее всего, Мурат будет действовать в атакующем стиле, Усик же будет вести позиционно борьбу с возможностью контратаки. Думаю, что развязка боя случится во второй половине. Вероятность того, что бой продлится всю дистанцию, – процентов 35", - заявил бывший депутат Госдумы.

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Напомним, что финал WBSS в первом тяжелом весе между Муратом Гассиевым и Александром Усиком пройдет в московском спорткомплексе "Олимпийский" 21 июля.

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Тема
Усик - Гассиев
Персоны
Александр УсикМурат ГассиевНиколай Валуев
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