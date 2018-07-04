Валуев рассказал, чем завершится бой Усик - Гассиев

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Николай Валуев сделал прогноз на бой Мурата Гассиева и Александра Усика.

"Я бы не стал говорить о фаворите. Тут все будет зависеть от того, кто сумеет навязать свой стиль боя. Многое будет зависеть и от выносливости соперников. Скорее всего, Мурат будет действовать в атакующем стиле, Усик же будет вести позиционно борьбу с возможностью контратаки. Думаю, что развязка боя случится во второй половине. Вероятность того, что бой продлится всю дистанцию, – процентов 35", - заявил бывший депутат Госдумы.

Напомним, что финал WBSS в первом тяжелом весе между Муратом Гассиевым и Александром Усиком пройдет в московском спорткомплексе "Олимпийский" 21 июля.