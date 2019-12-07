"Огромные проблемы": Валуев рассказал, как пройдет бой Поветкин - Хантер

Экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев дал прогноз на бой тяжеловесов Александр Поветкин – Майкл Хантер.

"Антропометрические данные боксёров сходятся, но есть разница в возрасте. Хантер моложе, быстрее и, вероятно, свежее, чем Саня. Тем не менее Поветкин показал в предыдущем бою, что порох в пороховницах есть. В бою будет схватка двух тактик. Будет размен, Саня постарается навязать сопернику конкурентный бой. Наверное, это единственная возможная тактика, которая позволит ему победить. Но не всё так однозначно, потому что Майкл Хантер не будет выходить на размен ударов с Поветкиным, прекрасно зная, насколько в этой дистанции у Поветкина острые и тяжелые удары, которыми он не обладает. Тем не менее его блестящий джеб, чувство дистанции и умение маневрировать могут создать огромные проблемы нашему боксеру", - цитирует Валуева Чемпионат.com.

По мнению депутата Госдумы России шансы обоих боксеров равны.

"Если тактика Поветкина будет навязана в полной мере Хантеру и он не даст ему разойтись, тогда выиграет Александр Поветкин. Но что-то мне подсказывает, что сегодня в большей степени судьба может улыбнуться Майклу Хантеру. Пускай с небольшим перевесом, но может. Но все-таки желаю моему другу Александру Поветкину победы. Скорее всего, бой перейдет в длительные раунды. Вероятность, что поединок пройдет всю дистанцию, очень велика. С небольшим перевесом может победить Александр Поветкин", - подытожил Валуев.

Напомним, что 40-летний россиянин, в минувшем поединке побил брата Тайсона Фьюри Хьюи.

В апреле 2017 года Хантер потерпел поражение от украинца Александра Усика. В американском Мэриленде наш соотечественник победил единогласным решением судей - 117:110, 117:110, 117:110.

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