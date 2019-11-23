Валуев рассказал, чем закончится бой-реванш Уайлдер-Ортис

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев спрогнозировал результат поединка между Луисом Ортисом (31-1, 26 КО) Деонтеем Уайлдером (41-0-1, 40 КО).

Уайлдер - Ортис

"Ортис – достаточно техничный боксер, который боксирует в левосторонней стойке. В первом бою с Уайлдером он доказал, что может доставить ему немало проблем. Тем не менее для него тот бой закончился нокаутом. Я думаю, что и здесь Уайлдер его нокаутирует, вопрос только в том, в каком раунде. Скорее всего, Ортис будет спуртовать в первых раундах, в которых Уайлдеру надо будет проявить достаточно выдержки и самообладания, чтобы не броситься вперед и не нарваться на тяжелый удар Ортиса. Дальше сыграет свою роль возраст – в первом поединке Ортис начал уставать после середины поединка", – цитирует Валуева Рейтинг Букмекеров.

Россиянин сделал предположение, что первые 3–4 раунда пройдут в бешеном темпе, а дальше Уайлдер нокаутирует Ортиса.

"Мой прогноз – победа Уайлдера нокаутом. Ортис должен проиграть, но если он выиграет, то это будет огромная сенсация", - подытожил депутат Госдумы.

Напомним, что матч-реванш Уайлдер - Ортис пройдет в ночь с 23 на 24 ноября на арене MGM Grand, в Лас-Вегасе.

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