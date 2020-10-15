Валуев рассказал, чем закончится бой Ломаченко – Лопес, назвав минус американца

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев считает, что поединок Ломаченко - Лопес пройдет всю дистанцию и всё решится по очкам.

Валуеву этот бой напоминает встречу Хабиба с Конором.

"Вынести Лопеса сложно. У Василия и Теофимо отличная мотивация, американец отчаянный. Но зная Ломаченко, он его перебьёт. На стороне Ломаченко разнообразие, опыт и умение побеждать в чемпионских раундах. Также феноменальная работоспособность, просто феноменальная. Лопес же отличается молодостью, неплохими скоростными качествами и, повторюсь, отчаянностью. Но открытость может сыграть с американцем в минус", – цитирует россиянина Чемпионат.com.

Поединок за титул абсолютного чемпиона мира состоится в ночь на воскресенье 18 октября в Лас-Вегасе (США).

Как сообщал OBOZREVATEL, Теофимо Лопес заявил о том, что ему не надо было принимать бой с Василием Ломаченко. Кроме того, американский боксер раскрыл важную деталь контракта на поединок.

Отметим, что эксклюзивные права на показ поединка выкупила онлайн-платформа Megogo, поэтому увидеть его можно будет только на платной основе на одном сайте.