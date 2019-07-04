В США побили главного ненавистника Ломаченко

Отец американского проспекта Теофимо Лопес, который известен своими оскорбительными выпадами в адрес Василия Ломаченко, получил по лицу во время одного из спаррингов сына.

Лопес готовится к поединку за звание обязательного претендента на пояс Международной федерации бокса (IBF), и вышел в ринг с соотечественником-любителем Кишоуном Дэйвисом. По данным BoxingTalk, спарринги получились жаркими, и стороны не сумели совладать с эмоциями. Сперва возникла словесная перепалка, а затем тренер национальной сборной США Кэй Корома ударил по лицу Теофимо Лопеса-старшего.

Теофимо Лопес Instagram Теофимо Лопеса

Присутствующим в зале боксерам и тренерам удалось разнять участников конфликта.

Как сообщал OBOZREVATEL, отец и тренер Теофимо Лопеса обматерил Василия Ломаченко и заявил, что тренировки украинского боксера проводятся ради привлечения внимания.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!