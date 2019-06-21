В США нелепо высказались о Ломаченко: спортивные итоги 20 июня

Украинскому чемпиону Василию Ломаченко бросили очередной нелепый вызов, а футболист сборной Украины Александр Зинченко подписал новый контракт с "Манчестер Сити".

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 20 июня.

Кроме того, британец Тайсон Фьюри поделился мнением о возвращении в бокс Владимира Кличко. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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