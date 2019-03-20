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В СМИ назвали следующего соперника Усика

1.1тЧитать материал на украинском

Журналист ESPN Дэн Рафаэль назвал следующего соперника абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика. Согласно данным представителя СМИ, наиболее вероятным противником украинца является камерунец Карлос Такам.

Об этом Рафаэль написал, ответив на сообщение одного из своих подписчиков.

Под постом о том, что Всемирная боксерская ассоциация обязала Усика провести защиту титула против россиянина Дениса Лебедева, пользователь оставил комментарий.

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В России готовят предложение по бою Усик - Лебедев

Александр Усик

Александр Усик

instagram.com/usykaa

"Клянусь, прошлой ночью я думал, почему до сих пор нет никаких новостей относительно следующего боя Усика, теперь вот это. Во всяком случае, интерес к этому бою будет нулевой, потому что украинец готовится перейти в хэвивейт. Намекните, с кем будет дальше драться Усик?", - написал фоловер.

"Главный кандидат – Карлос Такам", - ответил любителю бокса Рафаэль.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Александр УсикКарлос Такам
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