В СМИ назвали следующего соперника Усика

Журналист ESPN Дэн Рафаэль назвал следующего соперника абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика. Согласно данным представителя СМИ, наиболее вероятным противником украинца является камерунец Карлос Такам.
Об этом Рафаэль написал, ответив на сообщение одного из своих подписчиков.
Под постом о том, что Всемирная боксерская ассоциация обязала Усика провести защиту титула против россиянина Дениса Лебедева, пользователь оставил комментарий.
Александр Усик
instagram.com/usykaa
"Клянусь, прошлой ночью я думал, почему до сих пор нет никаких новостей относительно следующего боя Усика, теперь вот это. Во всяком случае, интерес к этому бою будет нулевой, потому что украинец готовится перейти в хэвивейт. Намекните, с кем будет дальше драться Усик?", - написал фоловер.
"Главный кандидат – Карлос Такам", - ответил любителю бокса Рафаэль.
Leading candidate is Carlos Takam https://t.co/1IcnBPefn7— Dan Rafael (@danrafaelespn) 20 марта 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Промоутеры абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе сделали предложение россиянину Александру Поветкину о проведении совместного поединка.
Менеджер украинца Александр Красюк отметил, что у "Русского Витяза"не спешат соглашаться на бой.
Российские СМИ порекомендовали Поветкину воздержаться от поединка с украинским боксером.
Американский боксер Майкл Хантер собирается в следующем поединке сразиться с Поветкиным.
Промоутер Усика рассказал, когда же станет известно имя соперника украинского чемпиона.
Менеджер Поветкина не исключает, что поединок его подопечного с Усиком все же состоится.
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