"Не только нас": в штабе Усика отреагировали на информацию о срыве боя с Гассиевым

Промоутера Александра Красюка, который ведет дела чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBO и WBC Александра Усика, крайне удивила новость о возможном срыве финального поединка боксерской лиги чемпионов его подопечного с россиянином Муратом Гассиевым.

Сообщалось, что противная сторона раскритиковала работу штаба украинца и вместо боя с Усиком предпочитает противостояние, вероятнее всего 21 июля в России, с небитым американцем Эндрю Табити (16-0, 13 КО).

"Честно говоря, я тоже, как и все прочитал эту новость в интернете. И она действительно удивила, и я хочу сказать, не только нас. Мы общались с тренером Гассиева, они готовятся к поединку с Усиком. Пока не могу сказать, откуда взялась такая информация, ведь сегодня мы еще не связывались с организаторами, то есть WBSS", - приводит слова Красюка Сhampion.

Вместе с тем, в Федерации Бокса России заявили, что переговоры по бою Усик - Гассиев должны завершиться в ближайшие две недели.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский чемпион выразился в поддержку украинца.