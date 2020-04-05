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5 апреля • обновлено в 14:49
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В сети вспомнили один из величайших нокаутов в истории бокса

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В сети вспомнили поединок 2012 года между Хуана Мануэля Маркеса и Мэнни Пакьяо.

Филиппинец к шестому раунду вел на картах всех 3 судей 47-46, но пропустил страшнейший удар, стоивший ему победы.

После того, как бойцы пошли в размен, Пакьяо ринулся вперед и нарвался на сильнейший встречный Маркеса. Рефери даже не стал открывать счет. Пакьяо оказался в тяжелейшем нокауте, пролежав на настиле ринга без сознания несколько минут.

В сети такой нокаут окрестили одним из величайшим в истории бокса.

В сети вспомнили один из страшнейших нокаутов в истории бокса
В сети вспомнили один из страшнейших нокаутов в истории бокса

Данный бой журналом "Ринг" получил звания: бой года, нокаут года, событие года и раунд года (5-й).

Как сообщал OBOZREVATEL, год назад на турнире в бразильском Манаусе по смешанным единоборствам (ММА) произошел трагический инцидент, стоивший жизни бойцу Матеусу Фернандесу.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Мэнни Пакьяо
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