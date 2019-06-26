В сети вспомнили самый знаковый для Украины нокаут Виталия Кличко

Прославленный украинский боксер Виталий Кличко 20 лет назад, 26 июня 1999 года, стал первым в истории Украины чемпионом мира в профессиональном боксе.

В то время 27-летний украинец, в своем 25-м бою в карьере нокаутировал британского боксера-профессионала нигерийского происхождения Херби Хайда, завоевав титул WBO.

Поединок складывался для Виталия непросто. Кличко не справился со скоростью оппонента и проиграл первый раунд. Однако нынешний мэр Киева смог все перевернуть во втором, сперва отправив соперника в нокдаун, а затем и в нокаут.

Новости В сети вспомнили самый уничтожительный нокаут от Кличко

Как сообал OBOZREVATEL, в 2013 году Херби Хайд признал себя виновным в распространении наркотиков.

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