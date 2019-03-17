В сети вспомнили самый уничтожительный нокаут от Кличко - опубликовано видео

17 лет назад, 16 марта 2002 года в Штуттгарте Владимир Кличко (37-1, 33 КО) добыл одну из своих ярчайших побед на профессиональном ринге.

В то время 25-летний украинец проводил третью защиту пояса чемпиона WBO в бою против 33-летнего южноафриканца Френсиса Боты (44-3-1, 28 КО).

Наш соотечественник держал соперника на расстоянии, расстреливая ударами с дистанции и выжидая, пока тот устанет. Это случилось к середине 8-го раунда, когда Владимир, сперва молниеносным правым боковым потряс Боту, а затем серией ударов отправил представителя ЮАР на канвас.

Лишь на замедленном повторе можно рассмотреть убийственный "выстрел" от киевлянина.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 марта Кличко-младший получил фантастическое предложение относительно своего возвращения в ринг. Наш боксер может заработать 40 миллионов долларов (чуть более 1 млрд гривен) от стриминговой платформы DAZN.

13 марта появилась информация, что Владимир Кличко, который завершил карьеру в августе 2017 года, вновь возобновил тренировки.

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