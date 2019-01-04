В сети вспомнили, как Кличко взбесился в ринге: спортивные итоги 3 января

Фанаты вспомнили, как Виталий Кличко едва не разорвал соперника после завершения боя уже в первом раунде, а легионер киевского "Динамо" Йосип Пиварич поделился откровенными эмоциями о выступлении на ЧМ-2018 в России. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 3 января.

Кроме того, абсолютный чемпион мира Александр Усик высказался о поездках на Донбасс. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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