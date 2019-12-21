В сети вспомнили, как Кличко устроил мясорубку в бою

16 лет назад, 20 декабря 2003 года, легендарный украинец Владимир Кличко выдал один из самых ярких поединков в своей карьере.

После поражения от Кори Сандерса Кличко встречался с опытным американским джорнименом Даниэлем Николсоном.

В четвертом раунде украинец устроил оппоненту настоящую мясорубку. Николсон падал раз за разом от мощных серий боксера из Украины, а Кличко продолжал месить его возле канатов.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было

Новости В сети вспомнили страшнейший нокаут в карьере Кличко

Как сообщал OBOZREVATEL, наш знаменитый соотечественник Владимир Кличко попал в число претендентов на звание лучшего боксера десятилетия по версии Ассоциации американских журналистов, пишущих о боксе (BWAA).

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