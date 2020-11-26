В сети вспомнили дебют Марадоны в боксе. Видео

В 1996 году Диего Марадона, которого знал весь мир благодаря его футбольным талантам, попробовал свои силы в боксе, выйдя на ринг в выставочном поединке против своего друга Сантоса "Фалучо" Ласьяра.

На странице WBC Boxing в Instagram появился короткий ролик, на котором можно увидеть несколько моментов боя, который продлился три раунда и закончился вничью. Марадона дрался в сине-желтых шортах, которые были выполнены в цветах его тогдашней команды "Бока Хуниорс".

За день до боя прошла традиционная церемония взвешивания, в результате которой оказалось, что Диего тяжелее своего оппонента почти на 14 килограммов – 75,3 кг против 61,45 кг.

Поединок проходил в шутливой обстановке. В один из моментов Марадона и Ласьяр даже перестали бить друг друга и решили напасть на рефери. После окончания боя легендарный футболист развлекал публику, показывая свою технику набивания мяча.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 25 ноября, скончался Диего Марадона. Весь мир был шокирован этой новостью, а президент Аргентины ввел трехдневный траур, чтобы должным образом почтить память "лучшего футболиста мира". Проститься с легендой собираются около миллиона человек.