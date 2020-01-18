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18 января • обновлено в 11:58
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В сети показали редкие кадры неожиданного боя Кличко

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С интернете появилось короткая видеозапись спарринга украинца Владимира Кличко с непобедимым британцем Деонтеем Уайлдером.

В ролике наш соотечественник наносит мощные удары в голову и по корпусу оппонента, заставляя его отступить к канатам.

По словам знаменитого супертяжа Диллиана Уайта, этот поединок произошел в тренировочном лагере Владимира. В этой встрече Кличко неожиданно отправил Уайлдера в нокаут.

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Как сообщал OBOZREVATEL, драматичный бой между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа назван лучшим поединком десятилетия.

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Автор
Максим Богданов
Персоны
Владимир Кличко Деонтей Уайлдер
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