В сети найдено видео самого жесткого боксерского поединка в истории

Блогеры российского издания sports.ru разместили отрывок из спарринга неназванных китайских боксеров.

Авторы сопроводили его подписью "Мы нашли видео самого жесткого боксерского поединка. Эти парни просто убивали друг друга".

В клипе спортсмены со всей силы лупят друг друга по голове, при этом не демонстрируя никакой защиты.

Когда с братишкой спорите, кто заберет последнюю булку в столовке 🥊



В лучшей инсте о боевых искусствах такие битвы ценят не меньше, чем противостояние Конора и Хабиба: https://t.co/uQm967mk2l pic.twitter.com/fODrrewpwC — Sports.ru (@sportsru) April 26, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети вспомнили самый красивый автогол в истории футбола. 22 года назад полузащитник "Манчестер Сити" Джейми Поллок забил мяч, который стал самым знаменитым в мире.

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