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26 апреля • обновлено в 19:13
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В сети найдено видео самого жесткого боксерского поединка в истории

1.5т
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Блогеры российского издания sports.ru разместили отрывок из спарринга неназванных китайских боксеров.

Авторы сопроводили его подписью "Мы нашли видео самого жесткого боксерского поединка. Эти парни просто убивали друг друга".

В сети нашли самый жесткий боксерский поединок в истории

В клипе спортсмены со всей силы лупят друг друга по голове, при этом не демонстрируя никакой защиты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети вспомнили самый красивый автогол в истории футбола. 22 года назад полузащитник "Манчестер Сити" Джейми Поллок забил мяч, который стал самым знаменитым в мире.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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Ш. Олег
Ш. Олег
Это какие-то ритуальные танцы тушканчиков, а не бокс. :)
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