В сети из-за боя Усик - Гассиев засмеяли главу российского бокса: спортивные итоги 24 июля

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду ввел в ступор медиков туринского "Ювентуса", а в сети засмеяли генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева за его высказывания о бое Александра Усика и Мурата Гассиева. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 24 июля.

Кроме того, стало известно, что перед одним из раундов финала Всемирной боксерской суперсерии Анатолий Ломаченко сказал Александру Усику. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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