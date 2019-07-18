"В рубке шансов нет": глава Федерации бокса РФ высказался о бое Гвоздик – Бетербиев, вспомнив Усика

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев выразил уверенность в победе своего соотечественника Артура Бетербиева над украинцем Александром Гвоздиком.

Функционер, которого поставили на смех из-за анализа боя Усик – Гассиев, заявил о том, что поединок 18 октября закончится досрочно.

Александр Гвоздик

"Уверен в том, что Артур победит. Но для него главное – хорошо подготовиться к бою. Считаю, что Гвоздик будет боксировать так же, как и Александр Усик в прошлом году в поединке с Муратом Гассиевым. Он будет стараться постоянно передвигаться по рингу, работать с дальней дистанции и пытаться раскручивать Артура. Потому что в рубке, в плотной работе в ближнем бою шансов у Гвоздика не будет. Важно, чтобы сценарий боя не получился таким, как у Мурата Гассиева. Думаю, что нокаут, наверное, будет", – приводит слова Кремлева РИА "Новости".

Как сообщал OBOZREVATEL, менеджер Александра Гвоздика Эгис Климас сделал заявление о политическом факторе боя украинского чемпиона с Артуром Бетербиевым.

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