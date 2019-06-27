В России закатили истерику из-за победы украинского боксера: спортивные итоги 26 июня

Победа украинского боксера Александра Хижняка над предателем Украины из Крыма на Европейских играх вызвала истерику в России, а "Шахтер" дал согласие на переход в "Динамо" футболиста сборной Украины.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 26 июня.
Кроме того, у России отобрали три "золота" Кубка мира по биатлону и отдали их Украине. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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