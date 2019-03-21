В России сделали заявление по ультиматуму Усику

Менеджер экс-чемпиона мира в тяжелом весе Дениса Лебедева (32-2, 23 КО) Вадим Корнилов сделал заявление по решению WBA назначить торги по бою россиянина против абсолютного чемпиона мира Александра Усика (16-0, 12 КО).

Усик - Лебедев - Корнилов

"WBA не санкционировала бой Усика с Лебедевым, она санкционировала торги. Никто не заставляет Усика драться с Лебедевым, но WBA задает ему вопрос: ты будешь защищать титул? Если да, то дерись с Денисом, если нет, то оставляй пояс вакантным. В команде Усика же говорили, что собираются подниматься в супертяжи, но пояс пока не оставляют. Важно узнать их намерения: вдруг они хотят уйти в супертяжелый вес на один бой, но пояс в крузерах пока придержать? Или вдруг они вообще передумали и сейчас согласятся на торги?" - цитирует Корнилова СЭ.

У Лебедева ждут ответ украинца.

"Именно, чтобы понять намерения команды Усика WBA и затеяла это все. Давайте дождемся ответа менеджеров украинца, а тогда будем рассуждать, насколько реален бой с Денисом. Мы сами уже два месяца находимся в неведении и ждем развития ситуации", – сказал Корнилов.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский менеджер Владимир Хрюнов рассчитывает на то, что поединок абсолютного чемпиона мира в крузервейте Александра Усика против Дениса Лебедева все же состоится.

Ранее сообщалось, что команда нашего спортсмена вступила в переговоры с российским супертяжем Александром Поветкиным, чтобы организовать их очную встречу на ринге.

В то же время менеджер украинца Александр Красюк отметил, что у "Русского Витязя" не спешат соглашаться на бой.

Кроме того, российские СМИ порекомендовали Поветкину воздержаться от поединка с украинским боксером.

Позже промоутер Усика рассказал, когда же станет известно имя соперника украинского чемпиона.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!