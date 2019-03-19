В России потроллили Лебедева из-за боя с Усиком

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала абсолютного чемпиона мира в крузервейте Александра Усика провести обязательную защиту титула против россиянина Дениса Лебедева.

В сети активно обсуждают этот бой, причем в победу боксера из Putin Team его соотечественники верят мало.

"Бедный Денис", "За что они так к Лебедеву? WBA - соучастники убийства", "Кто-то давно соврал Лебедеву, что он - хороший боксер, он до сих пор верит", "Аминь. Священника этому господину в тельняшке", - посочувствовали Лебедеву любители бокса.

Напомним, что Всемирная боксерская ассоциация назначила дату торгов боя между Усиком и Лебедевым. Промоутер россиянина с нетерпением ждет этого поединка. Однако бой может не состоятся, так как украинский боксер готовится к переходу в супертяжи. Следующим соперником Усика может стать Александр Поветкин или камерунец Карлос Такам.

Денис Лебедев и Александр Усик BoxingScene

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Федерации бокса России Умар Кремлев прокомментировал возможный бой абсолютного чемпиона мира в крузервейте Алексадра Усика против боксера из Putin Team Дениса Лебедева. Кремлев не сомневается, что 39-летнему Лебедеву по силам справиться с Усиком.

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