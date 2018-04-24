В России охранник избил чемпиона Европы по тайскому боксу

Многократный чемпион России, а также чемпион Европы и обладатель Кубка мира по тайскому боксу Иван Пентка пострадал от рук охранника жилого комплекса в подмосковном Одинцово.

Как сообщает Telegram-канал Mash, Пентка выходил в магазин и забыл ключи от калитки, которая расположена на входе в ЖК. Спортсмен решил просто перелезть через забор, после чего направился к своему подъезду.

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Однако Пентку догнал охранник ЖК, который потребовал у бойца объяснений. Спортсмен общаться с охранником отказался, после чего получил удар в челюсть. После избиения Пентка написал заявление в полицию.

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