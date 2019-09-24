В России неожиданно высказались по поводу бойкота украинок ЧМ-2019 по боксу

Женская сборная Украины по боксу все же примет участие в чемпионате мира-2019, который с 3-го по 13 октября пройдет в Улан-Удэ. Об этом сообщил генсек федерации бокса России Умар Кремлев.

Умар Кремлев "РИА Новости"

"Только что разговаривал со своим коллегой Владимиром Продивусом (президент федерации бокса Украины. — Ред.), он заверил, что никакого отказа нет: "Мы приедем". И сказал, что минспорта не выделяет им средств, поэтому они приедут за счет федерации", — отметил Кремлев, чьи слова цитирует российский "Интерфакс".

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Напомним: ранее организаторы ЧМ сообщали, что женская сборная Украины отказалась от участия на чемпионате мира в России. Также на турнир якобы отказались ехать еще семь команд.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидеры мужской сборной Украины по боксу не ездили на чемпионат мира, который также проходил в России. Участие в соревнованиях приняли спортсмены второго эшелона, которые самостоятельно финансировали свою поездку.

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