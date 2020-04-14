В России боксер насмерть забил товарища и снял все на видео

Житель Челябинска случайно убил друга во время пьяного боксерского спарринга, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Боксерский поединок (иллюстрация) URA.ru

По версии следствия, неподалеку от одного из многоквартирных жилых домов в Челябинске 36-летний и 33-летний мужчины, оба в состоянии алкогольного опьянения, договорились провести спарринг в боксерских перчатках. Знакомые мужчин снимали бой на видео.

В ходе поединка обвиняемый нанес потерпевшему в область головы многочисленные удары. В какой-то момент последний потерял сознание. После этого соперник отнес его в его квартиру и ушел, не оказав помощь, в том числе не вызвав скорую помощь.

"Как выяснила экспертиза, смерть наступила от тупой травмы головы, осложнившейся травматическим отеком и нарушением мозгового кровообращения тяжелой степени", – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

36-летнему боксеру предъявили обвинение по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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