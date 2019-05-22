"В первый же день": Усик рассказал, как его побили

Украинский чемпион Александр Усик назвал желание отомстить одному из своих обидчиков главной причиной того, что он стал профессиональным боксером.

Наш соотечественник, который отменил свой дебют в супертяжелой весовой категории, также рассказал о начале карьеры.

Instagram Александра Усика

"Я в 15 лет пришел в зал. Меня в первый же день мягко говоря чуть-чуть побил другой парень и единственное желание заниматься боксом было из-за жажды ему отомстить, но потом эта месть переросла во что-то другое. Я просто полюбил этот вид спорта. Почему-то я решил, что именно этим видом спорта я должен заниматься и должен достичь в нем каких-то результатов", – приводит слова Усика vringe.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский боксер Мурат Гассиев не оставляет попыток заполучить матч-реванш с украинцем Александром Усиком.

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