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"В первый же день": Усик рассказал, как его побили

5.1тЧитать материал на украинском

Украинский чемпион Александр Усик назвал желание отомстить одному из своих обидчиков главной причиной того, что он стал профессиональным боксером.

Наш соотечественник, который отменил свой дебют в супертяжелой весовой категории, также рассказал о начале карьеры.

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"В первый же день": Усик рассказал, как его побили

Instagram Александра Усика

"Я в 15 лет пришел в зал. Меня в первый же день мягко говоря чуть-чуть побил другой парень и единственное желание заниматься боксом было из-за жажды ему отомстить, но потом эта месть переросла во что-то другое. Я просто полюбил этот вид спорта. Почему-то я решил, что именно этим видом спорта я должен заниматься и должен достичь в нем каких-то результатов", – приводит слова Усика vringe.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский боксер Мурат Гассиев не оставляет попыток заполучить матч-реванш с украинцем Александром Усиком.

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Персона
Александр Усик
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