В Николаеве жестоко избили заслуженного тренера Украины по боксу

Заслуженный тренер Украины Сергей Корчинский серьезно пострадал после нападения неизвестного в Николаеве. Инцидент произошел в пятницу, 13 апреля, около 17:00 возле магазина на улице Олейника в Ингульском районе.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Николаевской области, у тренера по боксу произошел словесный конфликт со случайным прохожим, который перерос в драку. Предварительно установлено, что нападающий ударил потерпевшего, после чего тот ударился головой об асфальт и потерял сознание, а злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле.

Сергей Корчинский

Новости Умер заслуженный тренер Украины

Тренер получил черепно-мозговую травму и в данный момент находится в коме.

Начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, ведется следствие. Правоохранители обращаются к гражданам, которые владеют полезной для следствия информацией об указанном событии, сообщить по тел. (0512) 21-61-11, 21-61-92, 21-61-96 или "102".

Напомним, что в 2013 году николаевец тренировал казахстанскую боксерскую команду "Astana Arlans", она забрала победу у "Украинских атаманов" со счетом 6:5.

Как ранее сообщал "Обозреватель", известный украинский тренер трагически погиб под колесами пьяного водителя.