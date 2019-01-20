В Москве проект Дворца спорта украсили непобедимым украинским боксером - фотофакт

Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы представил визуализацию Дворца единоборств в "Лужниках", на одном из проектов изобразив украинского боксера Дениса Беринчика.

Российские дизайнеры, чтобы показать, как будет выглядеть спорткомплекс внутри, использовали фотографию непобедимого украинца трехлетней давности. Оригинальный снимок был сделан во время открытой тренировки в Киеве в СК "КИКО" 26 ноября 2015 года фотографом компании K2 Promotion Ольгой Иващенко.

Проект Дворца спорта с Беринчиком the-village.ru

Оригинал Ольга Иващенко

12 декабря 2015-го Беринчик провел свой третий бой на профессиональном ринге и одержал по очкам победу над молодым венгром Дьердьем Мижеи.

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