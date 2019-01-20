В Москве проект Дворца спорта украсили непобедимым украинским боксером - фотофакт

Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы представил визуализацию Дворца единоборств в "Лужниках", на одном из проектов изобразив украинского боксера Дениса Беринчика.
Российские дизайнеры, чтобы показать, как будет выглядеть спорткомплекс внутри, использовали фотографию непобедимого украинца трехлетней давности. Оригинальный снимок был сделан во время открытой тренировки в Киеве в СК "КИКО" 26 ноября 2015 года фотографом компании K2 Promotion Ольгой Иващенко.
Проект Дворца спорта с Беринчиком
the-village.ru
Оригинал
Ольга Иващенко
12 декабря 2015-го Беринчик провел свой третий бой на профессиональном ринге и одержал по очкам победу над молодым венгром Дьердьем Мижеи.
Как сообщал OBOZREVATEL:
22 декабря Беринчик 2018-го одержал эффектную победу нокаутом в поединке против Росеки Кристобаля (15-3, 11 КО). Бой в Броварах в ТРЦ "Терминал" за титул Всемирной боксерской организации WBO Oriental в легком весе завершился в седьмом раунде.
Денис отличается необычными перфомансами перед своими боями. На поединок против Кристобаля Беринчик вышел в образе компьютерного героя Супер Марио.
Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк отметил, что Денис Беринчик может выйти на ринг против чемпиона мира в легком весе по версии WBO и WBA Василия Ломаченко.
Беринчик не видит простых оппонентов в своем дивизионе. Наш соотечественник не согласился с утверждением, что чемпион WBO мексиканец Раймундо Бельтран станет для него проходным соперником.
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