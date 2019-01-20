МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости бокса

В Москве проект Дворца спорта украсили непобедимым украинским боксером - фотофакт

2.5тЧитать материал на украинском

Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы представил визуализацию Дворца единоборств в "Лужниках", на одном из проектов изобразив украинского боксера Дениса Беринчика.

Российские дизайнеры, чтобы показать, как будет выглядеть спорткомплекс внутри, использовали фотографию непобедимого украинца трехлетней давности. Оригинальный снимок был сделан во время открытой тренировки в Киеве в СК "КИКО" 26 ноября 2015 года фотографом компании K2 Promotion Ольгой Иващенко.

Проект Дворца спорта с Беринчиком

Проект Дворца спорта с Беринчиком

the-village.ru

В Москве проект Дворца спорта украсили непобедимым украинским боксером - фотофакт
Оригинал

Оригинал

Ольга Иващенко

12 декабря 2015-го Беринчик провел свой третий бой на профессиональном ринге и одержал по очкам победу над молодым венгром Дьердьем Мижеи.

Новости
Беринчик в вышиванке на Красной площади ошарашил москвичей поддержкой Усика

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Денис Беринчик
Место
РоссияМосква
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
2
11
Смешно
7
Интересно
0
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Жуков Жора
Жуков Жора
В Киеве быдлота уже бы всё разгромила и митинг под Радой организовала)) Дикие люди...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Показатели смертности на Украине за 11 месяцев прошлого года почти вдвое превысили показатели рождаемости - на 100 умерших пришлось 58 новорожденных, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины. "Остается существенным превышение количества умерших над количеством живых рожденных: на 100 умерших - 58 живых рожденных", - говорится в сообщении. Служба указывает, что численность населения в Украине по состоянию на 1 декабря 2018 года составляла 42,177 миллиона человек. "Количество населения в Украине в течение января-ноября 2018 года уменьшилось на 208,8 тысячи человек", - информирует Госстат. Уточняется, что речь идет о населении, которое постоянно проживает на момент переписи на определенной территории, учитывая временно отсутствующих, если время их отсутствия в постоянном месте проживания не превышало 12 месяцев. Согласно данным Госстата, в 2018 году рождаемость на Украине упала на 7% по сравнению с предыдущим годом. Если за первые 11 месяцев прошлого года родилось 312,6 тысяч малышей, то за аналогичный период 2017 году - 335,5 тысяч. Данные Госстата не учитывают информацию из всех городов, не подконтрольных Украине.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Никоноров Александр
Никоноров Александр
Он давно в Москве живет, опомнились )))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наши блоги