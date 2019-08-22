В Москве подтвердили бой Усика с россиянином

Российский боксер Андрей Федосов подписал контракт на бой против украинца Александра Усика. Об этом сообщил менеджер россиянина Алекс Вайсфельд.

Ранее СМИ сообщили, что бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Усик проведет дебютный поединок в супертяжелом весе против Федосова.

Александр Усик ТАСС

"Федосов проведет бой с Усиком 12 октября в Чикаго", - отметил Вайсфельд, которого цитирует ТАСС.

Напомним, Александр Усик объявил о переходе в супертяжелый вес в марте 2019 года. Дебютный поединок 32-летнего украинца в этом весе должен был состояться 25 мая против камерунца Карлоса Такама, однако бой был отменен из-за травмы Усика.

Украинский боец провел на профессиональном уровне 16 поединков и все выиграл (12 нокаутов). На счету Федосова 31 победа (25 нокаутов) и три поражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная боксерская организация (WBO) вынесла окончательное решение по делу Усика.

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