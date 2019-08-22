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В Москве подтвердили бой Усика с россиянином

1.2т Читать материал на украинском

Российский боксер Андрей Федосов подписал контракт на бой против украинца Александра Усика. Об этом сообщил менеджер россиянина Алекс Вайсфельд.

Ранее СМИ сообщили, что бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Усик проведет дебютный поединок в супертяжелом весе против Федосова.

Александр Усик

Александр Усик

ТАСС

"Федосов проведет бой с Усиком 12 октября в Чикаго", - отметил Вайсфельд, которого цитирует ТАСС.

Напомним, Александр Усик объявил о переходе в супертяжелый вес в марте 2019 года. Дебютный поединок 32-летнего украинца в этом весе должен был состояться 25 мая против камерунца Карлоса Такама, однако бой был отменен из-за травмы Усика.

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Усик подерется с россиянином в дебютном поединке в супертяжах — СМИ

Украинский боец провел на профессиональном уровне 16 поединков и все выиграл (12 нокаутов). На счету Федосова 31 победа (25 нокаутов) и три поражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная боксерская организация (WBO) вынесла окончательное решение по делу Усика.

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Персона
Александр Усик
Место
Россия
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филипп филипыч
филипп филипыч
класс! с удовольствием посмотрю. топить буду за обоих.
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Кацапов Иметель
Кацапов Иметель
филипп филипыч, топи себя в унитазе, лаптеногий.
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