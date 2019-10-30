В Харькове состоится официальная церемония взвешивания участников турнира WWFC 16

1 ноября в 14.00 в харьковском ТРЦ "Дафи" по адресу: ул. Героев Труда 9 - пройдет официальная церемония взвешивания участников турнира WWFC 16 который состоится 2 ноября в спортивном комплексе "Локомотив".

На этот раз турнир будет проходить для харьковской публики, в котором на поддержку будут рассчитывать 4 харьковчанина, среди них: Александр Плетенко и Денис Бондарь, которые станут участниками титульных поединков соревнуясь за пояс. Предстоящий турнир действительно расширяет географию, ведь зрители смогут увидеть интригующие поединки среди бойцов со всего мира: Молдовы, Бразилии, Египта, Марокко, Кыргызстана, Грузии и Украины, а также стать свидетелями 3 главных боев вечера за звание чемпиона мира.

На взвешивании, каждый из участников в последний раз перед поединком посмотрит в глаза своему сопернику. А это значит, что последний этап подготовки завершен и уже совсем скоро весь мир узнает имена новых чемпионов по версии WWFC.

А каждый из присутствующих на взвешивании получит уникальный шанс выиграть билеты на турнир WWFC 16 приняв участие в розыгрыше.

Полный файткард турнира WWFC 16:

MainCard

Рангель Кевин (Бразилия) - Бондарь Денис (Украина)

Уилсон Жуниор (Бразилия) –ПлетенкоАлександр (Украина)

Мансур Алаа (Египет) - Пасюга Алексей (Украина)

PrelimenaryCard

Алиев Белек (Кыргызстан) - Хачатуров Олег (Украина)

Кубеяшвили Георги (Грузия) - Радченко Сергей (Украина)

Стоянов Максим(Україна) - Шаблий Михаил (Украина)

Барышев Владимир (Украина) - Калюта Владислав (Украина)

Лысенко Богдан (Украина) - Онищенко Виталий (Украина)

Чибизова Дарья (Украина) - Шакалова Екатерина (Украина)

EarlyPrelims

Выборный Роман (Украина) - Королев Андрей (Украина)

Кукоара Влад (Молдова) - Зинченко Роман (Украина)

Гаврилов Анатолий (Украина) - Завгородний Евгений (Украина)

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