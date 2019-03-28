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"В этот раз поменялось": Ломаченко рассказал, как по-особенному готовится к ближайшему бою

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Чемпион мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) признался, что его подготовка к бою с британцем Энтони Кроллой (34-6-3, 13 КО) отличается от того, как он готовился к поединкам раньше.

"Да, отец внес немного изменений. Мы поменяли дневную работу, дневную тренировку. Я бы охарактеризовал её как общефизически развивающую. Мы сейчас больше выполняем упражнений с гирей, с весами, набираем мышечную массу. Раньше мы делали эту работу, но не так усердно. В этот раз немного поменялось", — заявил украинский боксер в интервью Youtube-каналу LOMA Official TV.

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Как сообщал OBOZREVATEL, следующий поединок украинца Василия Ломаченко состоится 12 апреля. Букмекеры уже опубликовали унизительные котировки на чемпионский бой

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Ломаченко - Кролла
Персоны
Василий ЛомаченкоАнатолий ЛомаченкоЭнтони Кролла
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