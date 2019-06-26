В деле с проведением боя Ломаченко – Кэмпбелл поставлена точка

Украинский чемпион Василий Ломаченко все же сразится с британцем Люком Кэмпбеллом в поединке за вакантный титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе.

Об этом сообщается на официальной странице организации в социальной сети Twitter. Уточняется, что поединок, как и предполагалось, состоится 31 августа в Великобритании. При этом точное место шоу не указывается, однако по данным СМИ, вечер бокса пройдет на лондонском стадионе O2 Arena.

Daily Mail

Кроме пояса WBC на кону будут стоять чемпионские титулы по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA), которым владеет Василий Ломаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ раскрыли гонорар Василия Ломаченко за объединительный бой с Люком Кэмпбеллом.

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