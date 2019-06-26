ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ЭкономикаШоу

/Новости бокса

В деле с проведением боя Ломаченко – Кэмпбелл поставлена точка

310Читать материал на украинском

Украинский чемпион Василий Ломаченко все же сразится с британцем Люком Кэмпбеллом в поединке за вакантный титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе.

Об этом сообщается на официальной странице организации в социальной сети Twitter. Уточняется, что поединок, как и предполагалось, состоится 31 августа в Великобритании. При этом точное место шоу не указывается, однако по данным СМИ, вечер бокса пройдет на лондонском стадионе O2 Arena.

Новости
Жертва Ломаченко вернулся в ринг и победил скандальным нокаутом: видео

В деле с проведением боя Ломаченко – Кэмпбелл поставлена точка

Daily Mail

Кроме пояса WBC на кону будут стоять чемпионские титулы по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA), которым владеет Василий Ломаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ раскрыли гонорар Василия Ломаченко за объединительный бой с Люком Кэмпбеллом.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Ломаченко – Кэмпбелл" на OBOZREVATEL.

Тема
Ломаченко – Кэмпбелл
Персона
Василий Ломаченко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel