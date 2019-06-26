В деле с проведением боя Ломаченко – Кэмпбелл поставлена точка

Украинский чемпион Василий Ломаченко все же сразится с британцем Люком Кэмпбеллом в поединке за вакантный титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе.
Об этом сообщается на официальной странице организации в социальной сети Twitter. Уточняется, что поединок, как и предполагалось, состоится 31 августа в Великобритании. При этом точное место шоу не указывается, однако по данным СМИ, вечер бокса пройдет на лондонском стадионе O2 Arena.
Lomachenko 🆚 Campbell— World Boxing Council (@WBCBoxing) 25 июня 2019 г.
📆 August 31, 2019
🇬🇧United Kingdom
🔰WBC Lightweight Championship#WBC #ConquerEverything #Boxing #GreenBelt pic.twitter.com/TzCg7yfeRo
Daily Mail
Кроме пояса WBC на кону будут стоять чемпионские титулы по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA), которым владеет Василий Ломаченко.
Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ раскрыли гонорар Василия Ломаченко за объединительный бой с Люком Кэмпбеллом.
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