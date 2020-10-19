В боксе появилась новая весовая категория для супертяжей, похожих на Усика

Президент Всемирного боксерсrого совета (WBC) Маурисио Сулейман объявил о внедрении новой весовой категории в поединках под эгидой организации.

По его словам, дивизион создан для негабаритных представителей супертяжелого веса, к которым часто относят украинца Александра Усика.

"Лимит нового дивизиона – 224 фунта (101,6 килограмм). Первый тяжелый вес возвращается к 190 фунтам (86,2 кг), как это было до того, когда его повысили до 200 фунтов. Это было сделано из-за того, что размеры боксеров постоянно увеличивались. Мы имеем 175 фунтов (79,4 кг) для полутяжелого веса, 190 – для тяжелого, и 224 для нового дивизиона, которому мы придумали необычное название", – цитирует Сулеймана BoxingNews24.

Напомним, многие эксперты и боксеры не раз говорили о том, что Усику будет тяжело в супертяжелой весовой категории из-за его антропометрических данных.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик в стихах поддержал Василия Ломаченко после поражения от Теофимо Лопеса. После этого известный волонтер Виталий Дейнега ответил Усику аналогичным образом, обматерив обоих боксеров.