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''В апреле или мае'': в команде боксера из команды Путина сделали заявление о бое с Усиком

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Российский тяжеловес Денис Лебедев продолжает надеяться на проведение чемпионского боя с Александром Усиком. Всемирная боксерская ассоциация обязала украинца провести защиту титула с "чемпионом в отпуске" до 10 марта 2019 года.

По словам менеджера боксера из движения Putin Team Вадима Корнилова, в команде "десантника" ждут решения нашего соотечественника. "Насколько я знаю, он примет решение уже после Нового года – будет ли он оставаться в этой весовой категории или перейдет в другую. А пока праздники, все отдыхают, и мы ждем, какие будут у Александра планы. Лебедев не против встретиться с Усиком. В то же время он хотел бы вернуться на ринг в апреле или мае следующего года", – заявил Корнилов изданию "Р-Спорт".

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Александр Усик и Денис Лебедев

Александр Усик и Денис Лебедев

"Спорт-Экспресс"

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик заявил о готовности драться с Денисом Лебедевым при наличии выгодного финансового предложения со стороны российского боксера.

Персоны
Денис ЛебедевАлександр Усик
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