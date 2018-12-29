''В апреле или мае'': в команде боксера из команды Путина сделали заявление о бое с Усиком

Российский тяжеловес Денис Лебедев продолжает надеяться на проведение чемпионского боя с Александром Усиком. Всемирная боксерская ассоциация обязала украинца провести защиту титула с "чемпионом в отпуске" до 10 марта 2019 года.

По словам менеджера боксера из движения Putin Team Вадима Корнилова, в команде "десантника" ждут решения нашего соотечественника. "Насколько я знаю, он примет решение уже после Нового года – будет ли он оставаться в этой весовой категории или перейдет в другую. А пока праздники, все отдыхают, и мы ждем, какие будут у Александра планы. Лебедев не против встретиться с Усиком. В то же время он хотел бы вернуться на ринг в апреле или мае следующего года", – заявил Корнилов изданию "Р-Спорт".

Александр Усик и Денис Лебедев "Спорт-Экспресс"

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик заявил о готовности драться с Денисом Лебедевым при наличии выгодного финансового предложения со стороны российского боксера.