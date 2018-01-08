В Англии разгорелся громкий скандал из-за боя Кличко - Джошуа: спортивные итоги 7 января

В Англии разгорелся громкий скандал из-за боя Кличко - Джошуа, топ-клубы АПЛ согласны заплатить $40 млн за футболиста "Шахтера", а известный российский боксер люто опозорился, проиграв "пенсионеру".

"Обозреватель" собрал самые популярные новости спорта воскресенья, 7 января.

Кроме того, сборная Украины вошла в топ-5 сумасшедшей эстафеты на Кубке мира по биатлону, Сергей Ребров рассказал о неприятном случае в "Динамо", а жену знаменитого российского футболиста со скандалом выгнали из самолета.

Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

В Англии разразился громкий скандал из-за боя Кличко - Джошуа

В Англии сообщили о громком трансфере футболиста "Шахтера"

Известный российский боксер люто опозорился, проиграв неизвестному "пенсионеру", который старше его на 14 лет

Сборная Украины вошла в топ-5 сумасшедшей эстафеты на Кубке мира по биатлону

Резонанс дня: жену знаменитого российского футболиста со скандалом выставили из самолета

"Очень жестко": Ребров рассказал о неприятном случае в "Динамо"

"Это д*рьмо": легенда мирового футбола загнобил "Барселону"