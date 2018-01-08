В Англии разгорелся громкий скандал из-за боя Кличко - Джошуа: спортивные итоги 7 января

В Англии разгорелся громкий скандал из-за боя Кличко - Джошуа, топ-клубы АПЛ согласны заплатить $40 млн за футболиста "Шахтера", а известный российский боксер люто опозорился, проиграв "пенсионеру".
"Обозреватель" собрал самые популярные новости спорта воскресенья, 7 января.
Кроме того, сборная Украины вошла в топ-5 сумасшедшей эстафеты на Кубке мира по биатлону, Сергей Ребров рассказал о неприятном случае в "Динамо", а жену знаменитого российского футболиста со скандалом выгнали из самолета.
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