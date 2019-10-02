В Англии неожиданно отменили бой знаменитых супертяжей

Поединок супертяжелого веса между экс-чемпионом мира Джозефом Паркером из Новой Зеландии и знаменитым британцем Дереком Чисорой был отменен.

Бой должен был состояться 26 октября на O2 Arena в Лондоне, однако команда Паркера приняла решение отказаться от выхода в ринг. Причиной послужил пропуск боксером тренировочного лагеря на протяжении двух недель из-за болезни.

"После проведенного медицинского обследования врачи постановили, что Паркер не в состоянии тренироваться или провести бой. Это означает, что Джозеф Паркер вынужден сняться с поединка против Дерека Чисоры 26 октября", – говорится в заявлении команды новозеландского супертяжа.

Отметим, что британскому экс-сопернику Виталия Кличко сейчас экстренно подыскивают нового соперника.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-тренер Владимира Кличко Джонатон Бэнкс возмутился из-за действий Энтони Джошуа.

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