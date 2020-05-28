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28 мая • обновлено в 12:04
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"Уже не тот": бывший соперник Ломаченко сделал прогноз на бой украинца против Лопеса

1.6т
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Бывший соперник Василия Ломаченко, Хорхе Линарес, заявил, что украинец все еще очень силен, однако уже не так, как несколько лет назад, и отметил силу Теофимо Лопеса.

"Лопес является очень непростым соперником, у него есть удар. Ломаченко лучший боксер в мире вне зависимости от весовой категории. Он быстр, у него в арсенале есть отличные комбинации и мощь, но он уже не тот Ломаченко, который дрался со мной два года назад. Этот бой будет волнительным для украинца", – цитирует слова Линареса издание BoxingNews24.

Ломаченко против Линареса

Ломаченко против Линареса

Тем не менее, он считает Василия фаворитом боя и предсказывает ему победу.

"Как по мне, если поединок таки состоится, Ломаченко выиграет по решению судей. Он левша, он очень быстро двигается. Думаю, что Лопес к такому не готов. Ему нужен особый план на бой с Ломаченко", – подытожил боксер.

Как сообщал OBOZREVATEL, отец Теофимо рассказал о новых подробностях боя Лопеса и Ломаченко, затронув вопросы зрителей, даты и места проведения.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Ломаченко - Лопес
Персоны
Теофимо Лопес Василий Ломаченко Хорхе Линарес
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