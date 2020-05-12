"Уже говорит, что украинец": Грицай научил Усика

Максим Богданов Бокс 20:12, 12.05.2020 Обновлено: 20:17, 12.05.2020

Украинский борец вольного стиля Богдан Грицай уверен, что его видео с вызовом Александру Усику принесло большую пользу для боксера.

"Я видел фильм с участием Усика и Ломаченко от начала до конца. Считаю, что своим видео я, наверно, научил Усика. Он уже говорит, что украинец. А в фильме он говорил, что Украина, Россия и Беларусь – это все россияне (слова о том, что Россия, Украина, Беларусь – единый народ, на самом деле принадлежат Ломаченко, прим. ред.). Уже есть плюсы" , – сказал Грицай в эфире телеканала НТА.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик ответил на вызов чемпиона Украины по борьбе среди молодежи Богдана Грицая, заявив, что готов встретиться с ним в боксерском ринге.

Комментировать
Спорт Бокс

Смотрите также

Европу завалило снегом: циклон движется в Украину

"Денег больше нет": Саакашвили заявил о катастрофических последствиях карантина в Украине

В Петербурге сгорело коронавирусное отделение больницы: погибли COVID-позитивные

"По законам войны и улицы": боец АТО вызвал на бой Усика

Шмыгаль обьявил, что опасность дефолта миновала