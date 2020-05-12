Главная Новости
12 мая • обновлено в 21:11
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

"Уже говорит, что украинец": Грицай научил Усика

4.7т
Читать материал на украинском

Украинский борец вольного стиля Богдан Грицай уверен, что его видео с вызовом Александру Усику принесло большую пользу для боксера.

"Я видел фильм с участием Усика и Ломаченко от начала до конца. Считаю, что своим видео я, наверно, научил Усика. Он уже говорит, что украинец. А в фильме он говорил, что Украина, Россия и Беларусь – это все россияне (слова о том, что Россия, Украина, Беларусь – единый народ, на самом деле принадлежат Ломаченко, прим. ред.). Уже есть плюсы" , – сказал Грицай в эфире телеканала НТА.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик ответил на вызов чемпиона Украины по борьбе среди молодежи Богдана Грицая, заявив, что готов встретиться с ним в боксерском ринге.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Богдан Грицай Александр Усик
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
3
3
Смешно
12
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pollak John
Pollak John
Респект Грицаю !)
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Петров Сергей
Петров Сергей
Pollak John, кто такой грицай? В статье пишут, что у него в голове каша и путает людей?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Pollak John
Pollak John
у Усика теперь будет погоняло Усцык .Обосцался ватный лузер ))
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
западенский рогуль
западенский рогуль
а моська лает на слона
Показать комментарий полностью
Ответить
2
5
Спорт Бокс

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 16 023.

    Вылечились: 3373. Умерли: 425.

  • В мире заболели более 4,2 млн человек, погибли – 285 тысяч.

  • Италия ускорила выход из карантина, а Испания ввела обязательную самоизоляцию для туристов.

  • Ученые обнаружили причину высокой смертности от COVID-19 – нашлась связь с раком и диабетом.

  • Названа категория пациентов, которые обладают самым мощным иммунитетом к коронавирусу.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
AGO
VS
HAVU
Победа HAVU с форой в -3,5 раунда
1.72 Сделать ставку
fnatic
VS
Movistar Riders
Победа fnatic с форой в -1,5 карты
1.95 Сделать ставку
Hard Legion
VS
Alternate aTTaX
Победа Hard Legion
1.60 Сделать ставку
Alternate aTTaX
VS
Endpoint
Победа Alternate aTTaX
2,15 Сделать ставку
Endpoint
VS
Tricked
Победа Endpoint
1.40 Сделать ставку
Salamander
VS
Alternate aTTaX
Победа Alternate aTTaX
1.50 Сделать ставку
G2
VS
North
Победа G2 с форой в -1,5 карты
1.55 Сделать ставку
Godsent
VS
Movistar Riders
Победа Godsent
1.50 Сделать ставку
FaZe
VS
c0ntact
Победа c0ntact с форой в +1,5 карты
2,35 Сделать ставку
Copenhagen Flames
VS
mousesports
Победа Copenhagen Flames с форой в +1,5 карты
1.68 Сделать ставку