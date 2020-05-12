"Уже говорит, что украинец": Грицай научил Усика

Украинский борец вольного стиля Богдан Грицай уверен, что его видео с вызовом Александру Усику принесло большую пользу для боксера.

"Я видел фильм с участием Усика и Ломаченко от начала до конца. Считаю, что своим видео я, наверно, научил Усика. Он уже говорит, что украинец. А в фильме он говорил, что Украина, Россия и Беларусь – это все россияне (слова о том, что Россия, Украина, Беларусь – единый народ, на самом деле принадлежат Ломаченко, прим. ред.). Уже есть плюсы" , – сказал Грицай в эфире телеканала НТА.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик ответил на вызов чемпиона Украины по борьбе среди молодежи Богдана Грицая, заявив, что готов встретиться с ним в боксерском ринге.

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