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15 января • обновлено в 21:31
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"Ужасно больно": безумный нокдаун по печени поразил сеть

1.8т
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В интернете набирает популярность видео боксерской тренировки в одном из спортзалов.

На видео один из участников спарринга пропускает мощнейший удар в печень, после которого с криками опускается на канвас ринга. Пользователи сети не смогли сдержать эмоций, комментируя этот безумный удар.

"Это очень больно, хотя он и не приложился сильно, наверное на вдохе попало! Ужасно больно", - делятся своими мнениями юзеры.

"Ужасно больно": безумный нокдаун по печени поразил сеть
"Ужасно больно": безумный нокдаун по печени поразил сеть
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Автор
Максим Богданов
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