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15 февраля • обновлено в 10:59
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"Узбекский Ломаченко" уничтожил соперника за один раунд: видео нокаута

1.7т
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Чемпион Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Continental Americas во втором среднем весе Бектемир Меликузиев одержал убедительную победу над мексиканцем Оскаром Кортесом.

Меликузиев, которого называют узбекским Ломаченко, уничтожил соперника всего за две минуты.

Узбек с первых секунд занял центр ринга и принялся пристреливаться. Уже к концу первой минуты Бектемир нашел проблемы в защите соперника и подключил ударную левую руку. Сначала чемпион отправил оппонента в нокдаун серией из двух хуков.

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После того, как Кортес сумел подняться на счет девять, Меликузиев пошел добивать соперника. Итогом боя стал мощный удар по печени мексиканца и рефери был вынужден остановить поединок. Таким образом, "узбекский Ломаченко" добыл свою шестую победу на профессиональном ринге.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Василий Ломаченко Боб Арум назвал ориентировочную дату боя украинца с Теофимо Лопесом за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
WBA
Персона
Василий Ломаченко
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